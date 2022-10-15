Казахстан и Туркменистан усилят взаимодействие морских портов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы условились принять совместные усилия для вывода железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран» на полную мощность. На фоне разрыва устоявшихся логистических цепочек востребованность данного маршрута резко возросла. Нами поручено подготовить план совместных действий по развитию указанной магистрали», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

Для получения максимальной выгоды, считает Президент, нашим странам необходимо улучшать логистику, создавать конкурентные тарифы, модернизировать инфраструктуру.

«Отдельно обсуждались вопросы углубления кооперации между морскими портами Актау, Курык, Туркменбаши. Это направление является важным для транспортно-логистического взаимодействия Казахстана и Туркменистана. Здесь большие возможности открывает строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши – Карабугаз – граница Казахстана. Мы также констатировали необходимость создания благоприятных условий для деловых кругов и деятельности предприятий двух стран», - добавил Глава государства.

Также главы государств обсудили партнерство в сфере сельского хозяйства.

«Еще одним взаимовыгодным направлением сотрудничества мы определили сельское хозяйство. В этом ключе подробно обсудили перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

Президенты отдельно остановились на планах по строительству зернового терминала на туркменско-афганской границе.

«В этих целях создана совместная рабочая группа, которая обсуждает параметры, условия и сроки реализации проекта. По предложению Сердара Гурбангулыевича будет разработана дорожная карта. Думаю, что все вопросы получат положительное решение, при условии что Правительство двух стран будут работать активно в этом направлении», - добавил Глава государства.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.

Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан. Также Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны увеличить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год. Планируется довести взаимную торговлю между странами до $500 млн.

В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.



