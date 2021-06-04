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    Казахстан и Турция укрепят связи в информационной сфере

    4 Июня 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершились мероприятия совместных стратегических сессий Министерства информации и общественного развития РК и государственных органов Турции, которые проходили в онлайн-формате 3-4 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    В ходе сегодняшних мероприятий состоялись продуктивные обсуждения об обмене опытом по сферам информации и развития межэтнических отношений. Представители казахстанской стороны отметили, что Казахстан и Турцию связывают дружественные взаимоотношения, которым особое внимание уделяют Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в борьбе с фейковой информацией, необходимости выстраивания партнерства в аспектах обучения специалистов медиасферы, а также состоялся обмен мнениями по вопросам проведения 4-го заседания министров по вопросам диаспоры Тюркского Совета, куда входят Казахстан и Турция.

    В рамках насыщенной двухдневной программы, состоящей из четырех тематических онлайн-встреч по шести тематическим направлениям, представители Казахстана и Турции обсудили широкий спектр вопросов, которые включают сферы развития гражданского общества, молодежной политики, информации и СМИ, регулирования религиозной деятельности, развития межэтнических отношений.

    Со стороны Казахстана приняли участие структурные подразделения МИОР РК, в частности, комитеты по делам гражданского общества, информации, по делам молодежи и семьи, по развитию межэтнических отношений, религии, Департамент государственной политики в области СМИ, а также Духовное управление мусульман Казахстана, Центр поддержки гражданских инициатив, Национальная волонтерская сеть, Научно-исследовательский центр «Молодежь», Фонд «Отандастар».

    Турцию представляли Главное управление по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики, Министерство молодежи и спорта, Управление по делам религий, Координационный офис программы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), представители крупнейших турецких СМИ и НПО.

    Напомним, в рамках рабочего визита в Турцию казахстанской делегации во главе с Аидой Балаевой и по результатам прошедших деловых встреч в апреле 2021 года с руководителем Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, министром по делам молодежи и спорта Мехметом Касапоглу и председателем Управления по делам религий Али Эрбашем была достигнута договоренность о проведении совместных стратегических сессий с госорганами Турецкой Республики по курируемым сферам Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.



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    Внешняя политика Казахстана Турция
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