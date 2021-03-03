Казахстан и Турция – стратегическое партнерство и дружба, проверенная временем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 29 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией. Сегодня дружественные и братские отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне. Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана. О важных событиях, которые во многом предопределили судьбу взаимоотношений наших стран, читайте в материале МИА «Казинформ».

Турция является первым государством признавшим независимость Казахстана. В 1992 году 2 марта были установлены дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном.

Дипломатические взаимоотношения:

- 21 апреля 1992 года первый посол Турецкой Республики Аргун Өзпай вручил верительные грамоты.

- Турецкое посольство является первой зарубежной миссией в истории независимого Казахстана.

- Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев совершил первый официальный визит в Турцию. Было торжественно открыто посольство Казахстана в Анкаре.

- Премьер-Министр Турции Сулейман Димирель в качестве главы Правительства Турецкой Республики совершил первый официальный визит в Казахстан.

- В апреле 1993 года Президент Турции Тургут Озал прибыл с первым официальным визитом в Казахстан.

- В октябре 2009 года в ходе официального визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева между двумя странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

- В мае 2012 года в рамках визита в Казахстан Премьер-Министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был принят план действий по совместной экономической программе «Новая синергия».

- В октябре в ходе официального визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Турцию состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Внешнеторговый оборот:

- Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Турцией в 1992 году составлял 30 млн долларов США, в 2020 году он составил – 3,1 млрд долларов США.

- Турция с 1992 года инвестировала в экономику Казахстана – 4,3 млрд долларов США.

- Казахстан инвестировал в экономику Турции более 1 млрд долларов США.

- Турецкие компании реализовали в Казахстане подрядные проекты на сумму в 26 млрд долларов США.

- В Казахстане работают 2 700 турецких компаний (второе место по численности).

Совместные проекты:

- «Стипендия Турции» проект по выделению грантов на обучение студентов (по этой программе проходят обучение более 2 500 студентов).

- Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

- Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

- Международная тюркская академия.

- Совместное казахстанско-турецкое предприятие Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) (совместное государственное оборонное предприятие).

Отметим, ранее чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане г-н Уфук Экиджи в интервью МИА «Казинформ» отметил общую историю наших народов, которая связана, в том числе и с Тюркским каганатом. Посол подчеркнул, что эта часть истории является очень важной для наших народов. Было отмечено, что отношения между Турцией и Казахстаном развиваются во взаимовыгодном и разностороннем ключах в таких сферах, как торговля, инвестиции, культура, туризм, медицина, образование, военное сотрудничество и других.



