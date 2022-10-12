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    Казахстан и Турция подписали шесть документов

    12 Октября 2022, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров лидеров Казахстана и Турции подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

    1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения;

    2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции;

    3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников;

    4. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры;

    5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия;

    6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с государственным визитом. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Президента Турции в резиденции «Акорда». В Акорде также прошло 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.


    Фото:t.me/bort_01





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