Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре подписан план и определены перспективы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подписанию плана предшествовали штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран. Казахстанскую сторону возглавил начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Олжас Хусаинов.

Документ включает 17 мероприятий в области вопросов региональной безопасности, подготовки подразделений специального назначения, проведение совместных учений. Предусмотрен обмен опытом по тактике применения разведывательных и ударных беспилотных средств.

В рамках переговоров рассмотрено взаимодействие в области военного образования и науки, согласован план обучения военнослужащих в 2022-2023 учебном году.



