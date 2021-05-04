Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

    4 Мая 2021, 19:10

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре подписан план и определены перспективы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Подписанию плана предшествовали штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран. Казахстанскую сторону возглавил начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Олжас Хусаинов.

    Документ включает 17 мероприятий в области вопросов региональной безопасности, подготовки подразделений специального назначения, проведение совместных учений. Предусмотрен обмен опытом по тактике применения разведывательных и ударных беспилотных средств.

    В рамках переговоров рассмотрено взаимодействие в области военного образования и науки, согласован план обучения военнослужащих в 2022-2023 учебном году.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу