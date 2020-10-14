Казахстан и Турция планируют сотрудничество в космической сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел рабочую встречу с президентом Турецкого космического агентства Сердаром Йылдырым, во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация Турецкого космического агентства посетила находящийся в столице Национальный космический центр, где ознакомилась с работой космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан.

Рабочая встреча продолжилась в городе Байконыре. Члены турецкой делегации посетили городской музей истории космонавтики, побывали на объектах космодрома Байконур и наблюдали за успешным пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

По итогам переговоров председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов и президент Турецкого космического агентства Сердар Йылдырым подписали меморандум, направленный на двустороннее сотрудничество в космической сфере.

«Данный документ позволит начать работу практического сотрудничества между космическими ведомствами и предприятиями наших стран», - отметил после подписания меморандума Сердар Йылдырым.