Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан и Турция планируют сотрудничество в космической сфере

    14 Октября 2020, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел рабочую встречу с президентом Турецкого космического агентства Сердаром Йылдырым, во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Делегация Турецкого космического агентства посетила находящийся в столице Национальный космический центр, где ознакомилась с работой космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан.

    Рабочая встреча продолжилась в городе Байконыре. Члены турецкой делегации посетили городской музей истории космонавтики, побывали на объектах космодрома Байконур и наблюдали за успешным пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

    По итогам переговоров председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов и президент Турецкого космического агентства Сердар Йылдырым подписали меморандум, направленный на двустороннее сотрудничество в космической сфере.

    «Данный документ позволит начать работу практического сотрудничества между космическими ведомствами и предприятиями наших стран», - отметил после подписания меморандума Сердар Йылдырым.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Правительство РК Освоение космоса Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане