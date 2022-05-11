Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки

    11 Мая 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное оборонное сотрудничество осуществляется со всеми государствами. Об этом заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, комментируя встречу министров обороны Казахстана и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одно из направлений Минобороны - проведение международного сотрудничества с другими государствами. Министр обороны в составе делегации осуществляет визит в Турецкую Республику. Подписан ряд документов. В том числе и по истории изучения, музеям, по подготовке кадров, развитию военной науки», - прокомментировал Султан Камалетдинов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Он ответил на вопрос, может ли турецкая сторона прийти на помощь в нашу страну в случае каких-либо военных действий.

    «Мы со всеми государствами определили демаркацию госграниц, претензий никаких нет. Вероятность дестабилизации имеется. В основном это внутри. Но, вместе с тем, мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией, или то, что сегодня мы рассматривали - с Кыргызстаном. А со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном. Мы можем просить у всех помощи. Это нормальная практика», - заявил замминистра обороны.

    Ранее сообщалось, что в рамках визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию министры обороны двух стран встретились в Анкаре. Стороны обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.

    В ходе пленарного заседания Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Армия Турция Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай