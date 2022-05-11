Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное оборонное сотрудничество осуществляется со всеми государствами. Об этом заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, комментируя встречу министров обороны Казахстана и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из направлений Минобороны - проведение международного сотрудничества с другими государствами. Министр обороны в составе делегации осуществляет визит в Турецкую Республику. Подписан ряд документов. В том числе и по истории изучения, музеям, по подготовке кадров, развитию военной науки», - прокомментировал Султан Камалетдинов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он ответил на вопрос, может ли турецкая сторона прийти на помощь в нашу страну в случае каких-либо военных действий.

«Мы со всеми государствами определили демаркацию госграниц, претензий никаких нет. Вероятность дестабилизации имеется. В основном это внутри. Но, вместе с тем, мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией, или то, что сегодня мы рассматривали - с Кыргызстаном. А со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном. Мы можем просить у всех помощи. Это нормальная практика», - заявил замминистра обороны.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию министры обороны двух стран встретились в Анкаре. Стороны обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.

В ходе пленарного заседания Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия.