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    Казахстан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в аэрокосмической сфере

    3 Июля 2021, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным директором аэрокосмической и оборонно-промышленной компании «Turkish Aerospace Industries» (TAI) Темелем Котилем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и компанией TAI, в том числе участие компании в проектах в области машиностроения, промышленности и аэрокосмоса, а также возможности создания совместного производства и трансферта технологий.

    Т. Котиль выразил заинтересованность к двустороннему сотрудничеству, отметив возможность реализации совместных инвестиционных проектов.

    По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении плодотворного сотрудничества.

    TAI является ведущей турецкой аэрокосмической компанией, занимающейся проектированием, разработкой и производством собственных интегрированных систем. Компания является производственной площадкой для крупных международных производителей оригинального оборудования и работает в пяти основных бизнес-сегментах: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, космические системы, аэроструктура.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Турция
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