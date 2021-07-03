Казахстан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в аэрокосмической сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным директором аэрокосмической и оборонно-промышленной компании «Turkish Aerospace Industries» (TAI) Темелем Котилем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и компанией TAI, в том числе участие компании в проектах в области машиностроения, промышленности и аэрокосмоса, а также возможности создания совместного производства и трансферта технологий.

Т. Котиль выразил заинтересованность к двустороннему сотрудничеству, отметив возможность реализации совместных инвестиционных проектов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении плодотворного сотрудничества.

TAI является ведущей турецкой аэрокосмической компанией, занимающейся проектированием, разработкой и производством собственных интегрированных систем. Компания является производственной площадкой для крупных международных производителей оригинального оборудования и работает в пяти основных бизнес-сегментах: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, космические системы, аэроструктура.



