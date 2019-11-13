Казахстан и Турция намерены усилить сотрудничество в космической сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев встретился с президентом Национального космического агентства Турции Сердаром Хусейном Йылдырымом, прибывшем для участия в международном форуме «Дни космоса в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе переговоров, участие в которых также приняли руководители космических предприятий Казахстана, стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере мирного освоения космоса. Собеседники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что оно должно быть не только в двухстороннем, но и в многостороннем форматах.

Встреча является продолжением переговоров, которые Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел во время своего недавнего рабочего визита в Турецкую Республику, отмечает пресс-служба министерства.

Делегация Национального космического агентства Турции в рамках форума «Дни космоса в Казахстане» посетила Национальный космический центр в городе Нур-Султане.

Национальное космическое агентство Турции, созданное меньше года назад, ставит перед собой амбициозные цели. Из материаловв СМИ известно, что в мае 2019 года Турция объявила о своих планах запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд, а законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. В октябре 2017 года премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил о намерении властей построить собственную космическую станцию.

Кроме того, к 2020 году Турция рассчитывает закончить разработку и производство полностью отечественного спутника связи TURKSAT-6A. В 2015 году в Анкаре открылся Турецкий центр интеграции и испытаний космических систем, в котором собраны мощности для полного цикла сборки и испытаний спутников. База позволяет заниматься монтажом оборудования одновременно на нескольких космических аппаратах, интегрировать различные системы, проводить испытания и подготовку к транспортировке аппаратов на стартовые площадки для запуска в космос.