Казахстан и Турция договорились о производстве ветпрепаратов и вакцин

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции подписан документ о строительстве завода по производству ветеринарных препаратов и вакцин в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику министр хозяйства РК Сапархан Омаров посетил производственные мощности компании Vеtal Animal Health Products LTD в г.Адыяман. В ходе посещения завода министр ознакомился с процессом производства ветеринарных вакцин, сывороток и других биопрепаратов.

Итогом визита стало подписание при участии посла Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзала Сапарбекулы и губернатора провинции Адыяман Махмута Чухадар меморандума о взаимопонимании между казахстанской компанией ТОО «Vetal Kazakhstan» и Vetal Animal Health Products LTD по реализации инвестиционного проекта по созданию аналогичного производства в Туркестанской области в 2021 году.

Vetal Animal Health Products LTD основана в 1991 году, производит 45 различных наименований вакцин, которые сертифицированы лабораториями Англии, такими как Pilbright, World Reference İnstitute и Panvac Reference Institute. Указанная компания владеет современным заводом площадью 28 тысяч кв.м. по производству ветеринарных вакцин, сывороток и различных биопрепаратов.

Продукция компании широко применяется в таких странах мира, как Турция, Иран, ОАЭ, Ирак, Пакистан, Азербайджан, Украина, Грузия, Франция и т.д.

Общая стоимость проекта в Республике Казахстан составит $60 млн. На первом этапе предполагается строительство завода по производству ветеринарных препаратов и вакцин для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных на сумму $7 млн. Будет создано 75 рабочих мест. В последующем планируется увеличение производственной мощности завода и количества рабочих мест до 300.