Казахстан и Таджикистан подписали договор о предоставлении услуг космической связи

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического Комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО «Исател» (Таджикистан) подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

Договор скрепили подписями заместитель Председателя Правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев.

Компания ООО «Исател» является дочерним предприятием ОАО «Телерадиоком» и является оператором связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственным органам, так и частным компаниям страны.

Выход на международный рынок – одна из важных задач АО «РЦКС» - национального оператора космической связи Казахстана, успешно эксплуатирующего космическую систему «Kazsat» в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления.

Спутниковая система связи Казахстана полностью обеспечивает потребности страны в услугах связи, АО «РЦКС» также поставляет продукцию космической связи Республике Кыргызстан.

Увеличение экспорта услуг цифровой отрасли – эта задача была отмечена Президентом страны в Послании народу Казахстана, как одна из составляющих развития экономики государства.

Подписание нового международного договора в сфере космической связи является результатом профессиональной работы команды АО «РЦКС» и открывает новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.