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    Казахстан и Таджикистан обсудили увеличение товарооборота

    15 Марта 2021, 16:00

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев и заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода провели 3-е заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота и номенклатуры поставляемых товаров между Казахстаном и Таджикистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

    « Для придания дополнительного импульса двусторонней торговле спустя год после начала пандемии был вновь возобновлено авиасообщение между Алматы и Душанбе с частотой 2 раза в неделю. В рамках мероприятия стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, меры по увеличению объема товарооборота, ход реализации Дорожной карты по взаимному увеличению товарооборота и номенклатуры поставляемых товаров между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, подписанной 9 апреля 2019 года в Нур-Султане. Казахстанской стороной отмечен имеющийся потенциал наращивания взаимной торговли на более чем 10% за счет увеличения экспорта в Таджикистан на сумму 82,7 долл. США. Учитывая актуальность обеспечения продовольственной безопасности стран, вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев предложил создать Межгосударственную товаропроводящую систему двух стран», - рассказали в Минторговли РК.

    Как отметили в ведомстве, ТОО «Национальная торгово-распределительная сеть» презентовано видение по созданию торгово-логистических центров на территории Республики Таджикистан.

    По итогам заседания достигнута договоренность актуализировать действующую и принять Дорожную карту по увеличению товарооборота на 2022-23 годы, предусмотрев в ней новые действенные механизмы, продовжить успешную практику проведения бизнес-форумов, торговых миссий, выставочных и ярмарочных мероприятий, и других мероприятий, способствующих взаимному продвижению товаров и услуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Правительство РК Экономика Таджикистан
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