Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан и Таджикистан обсудили подходы в использовании водных ресурсов

    4 Мая 2023, 15:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги встречи с Лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В позитивном ключе рассмотрена жизненно важная для всего региона водная тема. Еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов, трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится международному фонду «Спасение Арала», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    По словам Главы государства, Казахстан высоко оценивает усилия таджикского председательства в этом фонде и желает таджикским друзьям успешного проведения предстоящего саммита международного фонда «Спасение Арала» в Душанбе в сентябре этого года.

    «С моей стороны также высказана благодарность таджикской стороне за неизменную поддержку совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Хочу выразить полное удовлетворение итогами переговоров с Президентом Республики Таджикистан. Убежден, визит уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона придаст мощный импульс развитию всестороннего взаимодействия между нашими государствами», - отметил Президент.

    «Достигнутые договоренности имеют исключительное значение с точки зрения укрепления казахстанско-таджикских отношений и являются ярким свидетельством Вашей приверженности дальнейшему сближению наших стран. Мы также приложим все усилия, чтобы вывести многоплановое казахстанско-таджикское сотрудничество на качественно новый уровень во имя благополучия и процветания наших братских народов», - заключил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Эмомали Рахмону.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Таджикистан Вода Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату
    Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино
    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве
    Президент РК совершит рабочий визит в Россию
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров