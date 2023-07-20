Казахстан и США имеют огромный потенциал в экономической сфере

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Республики Казахстан в городе Вашингтон прошла встреча министра национальной экономики РК А. Куантырова со старшим вице-президентом Торговой палаты США К. Чокси и членами Делового совета РК-США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В расширенном формате прошли переговоры казахстанской стороны с представителями американского бизнеса о перспективах дальнейшего сотрудничества в новых сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство, продовольствие, туризм и образование. В числе крупных зарубежных компаний присутствовали Chevron, Shell, Boeing, Google, PepsiCo и другие.

Источник фотографии: корреспондент МИА «Казинформ»

Большой интерес со стороны американских инвесторов и крупных компаний к Казахстану связан с ростом торгового оборота в 2022 году, который составил более 3 млрд долларов и увеличение инвестиций из США на 82%. Так, около 40 представителей бизнес кругов США участвовали в Астанинском экономическом форуме, что свидетельствует о большом потенциале для сотрудничества.

Обсуждался вопрос по вхождению Казахстана в соглашение о развитии постоянных нормальных торговых отношений с США (PNTR), а также по отмене поправки «Джексона – Вэнника», которая была принята более 50 лет назад и мешает торговле двух стран.

Также А. Куантыров провел встречи с руководством Всемирного Банка. Стороны обсудили различные вопросы по финансированию инфраструктурных и логистических проектов, а также оказанию технической помощи РК.

Министр национальной экономики РК А. Куантыров отметил важность диверсификации экономики страны его торговых маршрутов и поддержанию отношений с действующими партнерами. У Казахстана большой потенциал по развитию производства, повышению производительности, привлечению инвестиции и технологий, а также повышению уровня образования.

Исполнительный директор Торговой палаты США Дженнифер Миэль (источник фотографии: корреспондент МИА «Казинформ»)

Исполнительный директор Торговой палаты США Дженнифер Миэль сообщила, что встреча с министром национальной экономики А. Куантыровым была очень продуктивной.

На встрече обсуждались результаты июньской поездки торговая миссия США в Алматы и Астану, входе которых были проведены ряд встреч с казахстанскими официальными лицами и деловыми кругами.

Американские компании изучают возможности сотрудничества с казахстанской стороной в транспортной сфере, добыче важнейших полезных ископаемых, нефтегазовой отрасли, расширении торговых отношений, авиасообщении и туризме, развитии сельскохозяйственного и продовольственного секторов с привлечением научного потенциала университетов США.

Дж. Миэль подчеркнула, что существуют огромные возможности для развития американо-казахстанских торговых отношений, потенциал которых будет расти.