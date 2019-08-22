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    Казахстан и Северная Македония договорились о взаимодействии в борьбе с преступностью

    22 Августа 2019, 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки Генерального прокурора Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова в Северную Македонию состоялась встреча с министром юстиции страны Ренатой Дескоской, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области борьбы с преступностью, а также вопросы международной безопасности.

    Итогом встречи стало подписание ряда договоров - о выдаче лиц, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных.

    Отмечено, что данные международные соглашения призваны укрепить взаимное сотрудничество правоохранительных органов двух государств и внести важный вклад в сфере противодействия преступности, защиты конституционных прав и законных интересов граждан.

    По словам Г.Нурдаулетова, заключение подобных договоров является свидетельством доверия со стороны европейского сообщества к правовой системе Казахстана, наличия в нашей стране правовых механизмов, отвечающих общепризнанным международным стандартам обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека.

    В рамках визита Генеральный прокурор Казахстана также встретился с Генеральным прокурором Северной Македонии Любомиром Йовески.

    Главы надзорных ведомств подчеркнули важность скоординированных действий по предупреждению и пресечению транснациональной организованной преступности, а также наметили дальнейшие шаги взаимодействия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Генпрокуратура
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