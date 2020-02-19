Казахстан и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере образования

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Сербии Габит Сыздыкбеков встретился с министром образования, науки и технологического развития Республики Сербия Младеном Сарцевичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества Казахстана и Сербии в сфере высшего образования, науки и цифровизации.

В частности, стороны достигли конкретных договоренностей по подписанию Соглашения о сотрудничестве между министерствами двух стран и укреплению отношений между вузами.

В свою очередь, М. Сарцевич пригласил министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова посетить Сербию с визитом для обмена опытом по интересующим направлениям. В ближайшее время соответствующее приглашение будет направлено по дипломатическим каналам.



