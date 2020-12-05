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    Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

    5 Декабря 2020, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «KAZAKH INVEST».

    «О необходимости ускорения подписания данного соглашения сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в ходе вебинара «Бизнес и инвестиционные возможности между Казахстаном и Саудовской Аравией», - сообщили в пресс-службе.

    В мероприятии приняли участие Посол РК в КСА Б.Арын, руководство и члены ТПП Джидды и Аль-Кассима, представители Международного финансового центра «Астана», а также казахстанских национальных компаний KAZAKH INVEST, Kazakh Tourism, QazTrade и.

    Со стороны КСА участие приняли 20 компаний, в том числе SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания, принадлежащая Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия и т.д.

    В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия Берик Арын призвал саудовских бизнесменов внести свой вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами путем более активного участия в реализации совместных проектов и расширения контактов с казахстанскими партнерами и т.д.

    Заместитель директора департамента проектов АО «НК «KAZAKH INVEST» Сауле Сабыр рассказала о проводимой Правительством РК политике по созданию благоприятного инвестиционного климата, предоставлению гарантий и преференций для иностранных инвесторов в агропромышленной отрасли, мерах государственной поддержки и об инвестиционных проектах.

    «Казахстан является привлекательной экономикой для инвестиций. Основными причинами, среди прочих, являются стратегически важное местоположение, благоприятная среда для ведения бизнеса, защита прав инвесторов и наши инвестиционные стимулы. Система государственной поддержки инвесторов является многоуровневой и включает в себя различные отраслевые льготы, а также инвестиционный контракт, в рамках которого инвест-проекты освобождаются от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов, а также налога на имущество», - отметила Сауле Сабыр.

    Наряду с этим, казахстанские представители презентовали перспективные инвестиционные проекты в области туризма и легкой промышленности. Была презентована деятельность МФЦА по развитию исламского финансирования и созданию удобной экосистемы в Казахстане для зарубежных инвесторов. Кроме того, бизнесмены из Саудовской Аравии были также ознакомлены с номенклатурой казахстанской экспортной продукции.

    Глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в свою очередь поблагодарил за организацию продуктивного диалога и детальной презентации всех преимуществ реализации инвестиционных проектов и ведения бизнеса в РК, а также отметил необходимость достижения прогресса и завершении подписания между двумя странами Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, что по его словам придаст мощный импульс саудовским инвестициям в Казахстан.

    Организаторами мероприятия выступили АО НК «KAZAKH INVEST» совместно с Посольством РК в Саудовской Аравии, Торгово-промышленными палатами Джидды и провинции Аль-Кассим.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Экономика Ближний Восток
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