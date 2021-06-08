Казахстан и Саудовская Аравия обсудили вопросы инвестиционного взаимодействия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Широкий спектр вопросов по продвижению национальных компаний Саудовской Аравии был обсужден в рамках онлайн-встречи между Программой по продвижению национальных компаний (NCPP) при Министерстве инвестиций Саудовской Аравии, Комитетом по инвестициям МИД РК и АО «НК «KAZAKH INVEST». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

С казахстанской стороны приняли участие посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын, и.о. председателя Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев и председатель правления KAZAKH INVEST Меиржан Юсупов.

Саудовскую делегацию возглавил председатель NCPP Бадр аль-Бадр. В ходе встречи были рассмотрены вопросы о принимаемых правительством мерах по развитию различных направлений экономики РК.

Кроме того, был обсужден ряд вопросов по реализации инвестиционных проектов в различных отраслях РК, а также потенциальные возможности сторон для развития экономических взаимоотношений

Делегатам Саудовской Аравии была представлена информация об условиях для иностранных инвесторов по ведению легкого и прозрачного бизнеса в Казахстане, в том числе в сферах либерализации визового режима, защиты прав инвесторов, снижения административных барьеров и др.

По итогам встречи стороны договорились о проведении ряда презентационных встреч с участием деловых кругов двух стран, а также способствованию налаживания прямых контактов между компаниями двух стран.