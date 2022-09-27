Казахстан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном аль-Рабиа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах туризма, культуры и гражданской авиации.

Премьер-Министр отметил, что за прошедшие годы между Республикой Казахстан и Саудовской Аравией установились дружеские и конструктивные отношения.

«Мусульмане всего мира с нетерпением ждут возможности совершить хадж. В этом году такое право получили и 4 тысячи казахстанцев. Это стало возможным благодаря вниманию и усилиям руководства Саудовской Аравии», - сказал Алихан Смаилов.





Он также поблагодарил представителей Королевства за активное участие в прошедшем в Астане VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

«Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет расширяться и укрепляться», - подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа отметил, что дополнительный импульс укреплению двусторонних отношений придаст открытие регулярных авиарейсов.

«В рамках визита я провел ряд плодотворных встреч с казахстанскими коллегами. Мы надеемся, что открытие прямых регулярных рейсов будет способствовать росту количества туристов и паломников из Казахстана», - сказал Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа.

Фото: primeminister.kz















