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    Казахстан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере туризма

    27 Сентября 2022, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном аль-Рабиа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах туризма, культуры и гражданской авиации.

    Премьер-Министр отметил, что за прошедшие годы между Республикой Казахстан и Саудовской Аравией установились дружеские и конструктивные отношения.

    «Мусульмане всего мира с нетерпением ждут возможности совершить хадж. В этом году такое право получили и 4 тысячи казахстанцев. Это стало возможным благодаря вниманию и усилиям руководства Саудовской Аравии», - сказал Алихан Смаилов.


    Он также поблагодарил представителей Королевства за активное участие в прошедшем в Астане VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    «Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет расширяться и укрепляться», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    В свою очередь Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа отметил, что дополнительный импульс укреплению двусторонних отношений придаст открытие регулярных авиарейсов.

    «В рамках визита я провел ряд плодотворных встреч с казахстанскими коллегами. Мы надеемся, что открытие прямых регулярных рейсов будет способствовать росту количества туристов и паломников из Казахстана», - сказал Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Общество Саудовская Аравия Международная деятельность РК Алихан Смаилов
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