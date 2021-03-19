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    Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища

    19 Марта 2021, 20:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Оренбурге в рамках заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища, была проведена двусторонняя встреча вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова и заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Вадима Никанорова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭГПР РК.

    Стороны на встрече обсудили водохозяйственную обстановку в бассейне реки Жайык и планируемый график работы Ириклинского водохранилища с учетом гидрологического прогноза.

    В целях обеспечения оперативного мониторинга за стоком реки Жайык, стороны согласились на ежедневной основе осуществлять обмен данными по режимам работ Ириклинского, Актюбинского и Каргалинского водохранилищ.

    Кроме того, сторонами обсужден ход реализации мероприятий Единой дорожной карты по проведению исследований в бассейнах крупных рек Жайык, Ертис и других, утвержденной на 28 заседании Совместной Казахстанско-Российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов в октябре 2020 года.

    По итогам обсуждения принято решение в ближайшее время осуществить обмен предварительными данными исследований и провести встречу экспертов сторон для определения дальнейшей работы по реализации мероприятий Единой Дорожной карты.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность Россия Паводок
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