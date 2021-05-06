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    Казахстан и Россия сняли взаимные ограничения на ввоз и транзит животноводческой продукции

    6 Мая 2021, 19:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Россельхознадзор провели работу по снятию введенных ранее временных ограничений на взаимные поставки животноводческой продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    В связи со стабилизацией ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в Российскую Федерацию разрешен ввоз из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей РК:

    - живой птицы;

    - инкубационного яйца;

    - мяса птицы;

    - готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;

    - кормов и кормовых добавок для птиц;

    - бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

    Кроме того, разрешен транзит живой птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей по территории РФ.

    Отменены ограничения, введенные ранее по болезни Ньюкасла в отношении поставок из Карагандинской области в РФ живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла (согласно положениям главы 10.9 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

    Разрешен транзит живой птицы из указанной области по территории Российской Федерации.

    По причине стабилизации обстановки по пастереллёзу также отменены ограничения на ввоз в РФ из Карагандинской области всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термическую обработку при температуре 72°С в течении 30 и более минут.

    Из Атырауской и Мангистауской областей на территорию Российской Федерации разрешено поставлять:

    - живых овец и коз;

    - продукцию, полученную из мясосырья овец и коз;

    - молоко и молочные продукты;

    - корма животного происхождения;

    - другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз;

    - бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки мелкого рогатого скота.

    Вместе с этим отменен запрет на транзит по территории РФ живых овец и коз из Атырауской и Мангистауской областей.

    В связи со стабилизацией обстановки по нодулярному дерматиту разрешено ввозить из Атырауской области в РФ:

    - крупный рогатый скот, восприимчивых к нодулярному дерматиту животных;

    - продукцию, полученную от КРС, а также восприимчивых видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита;

    - необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя крупного рогатого скота;

    - генетический материал КРС;

    - бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки КРС.

    В связи со стабилизацией эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней разрешено поставлять в Республику Казахстан и перемещать транзитом по территории Казахстана живых свиней из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

    Отменены также ограничительные меры, которые ранее вводились из-за сложной обстановки по гриппу птиц, на ввоз в Казахстан живой птицы и птицеводческой продукции из Курской, Орловской, Воронежской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курганской и Томской областей, а также из Республики Татарстан.

    Кроме того, разрешен экспорт в Республику Казахстан живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Саратовской области. Запрет на поставки действовал в связи с эпизоотической ситуацией по болезни Ньюкасла в регионе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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