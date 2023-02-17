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      Международная деятельность

    Казахстан и Россия реализовали 26 совместных проектов

    17 Февраля 2023, 10:07

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Москву министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев встретился с заместителем председателя Правительства РФ – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Также глава ведомства встретился с представителями около 25 предприятий обрабатывающей промышленности.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития легкой промышленности и производства строительных материалов, а также актуальные вопросы подготовки кадров для химической промышленности. К слову, сотрудничество в сфере промышленности является основным направлением двусторонних отношений Казахстана и России.

    «Особую роль среди направлений нашего сотрудничества занимает промышленная кооперация. На сегодня успешно реализовано 26 совместных проектов и реализуются 23 крупных проекта с созданием более 7 тысяч рабочих мест», - отметил глава МИИР РК.

    В июле 2022 года Казахстан успешно выступил в качестве страны-партнера на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. В результате были подписаны Программы совместных действий и 27 двусторонних договоров, которые направлены на укрепление сотрудничества на новом уровне.

    Глава ведомства Марат Карабаев отметил, что в этом году отечественные промышленные предприятия примут участие в международной выставке «ИННОПРОМ», которая состоится в городе Екатеринбурге.

    Кроме того, в сентябре этого года в Астане планируется проведение выездной промышленной выставки «ИННОПРОМ Казахстан» с участием Главы государства, а также национальных экспозиций и отдельных компаний из стран ЕАЭС, Пакистана, Турции, Индии, Ирана, Азербайджана.

    Также в рамках рабочей поездки в Москву министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства соседнего государства Иреком Файзуллиным, министром транспорта РФ Виталием Савельевым, главой Министерства энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили сотрудничество в сфере развития строительной отрасли, вопросы казахстанско-российского сотрудничества по развитию автомобильного сообщения, а также подготовки проекта двустороннего межправительственного соглашения в сфере грузовых и пассажирских автоперевозок.


    Фото: Пресс-служба МИИР РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Сотрудничество МИИР РК Международная деятельность РК
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