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    • Казахстан и Россия обсудят на Байконуре ход реализации совместных космических проектов

    9 Августа 2022 11:32

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом на космический комплекс «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рабочей программе казахстанского министра встреча с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Будут обсуждены вопросы совместного сотрудничества Казахстана и России на космическом комплексе «Байконур», состоятся переговоры по проекту создания космического ракетного комплекса «Байтерек».

    Ожидается, что казахстанская делегация примет участие в наблюдении за пуском ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Байконур, который состоится сегодня, 9 августа в 11 часов 52 минуты по времени Нур-Султана.

    По информации пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Багдат Мусин посетит ряд объектов на комплексе «Байконур», проведет прием казахстанских граждан-жителей города Байконур и встретится с одаренными детьми из городов Казахстана, прибывшими на Байконур для наблюдения за космическим запуском.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    #Байконур #Космос #Международная деятельность РК #МЦРИАП
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