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    Казахстан и Россия обсудили будущее проекта «Байтерек»

    21 Апреля 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Делегация Роскосмоса посетила с рабочим визитом столицу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым были обсуждены основные вопросы сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.


    Речь шла о дальнейшей реализации проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек». Стороны отметили стратегическую важность проекта и договорились о продолжении работ по его реализации, говорится в сообщении.

    «Мы намерены довести до конца реализацию проекта «Байтерек», он обеспечит будущее для космодрома Байконур. У казахстанской стороны тоже есть желание двигаться дальше», - цитирует Юрия Борисова пресс-служба Роскосмоса.

    В ходе встречи стороны обсудили синхронизацию работ по созданию ракеты-носителя «Союз-5» и стартового комплекса на космодроме Байконур в рамках совместного проекта «Байтерек».


    Как известно, реализация совместного с Россией проекта «Байтерек» предполагает обязанности сторон: казахстанская сторона отвечает за модернизацию наземного старта, а российская сторона – за создание экологически безопасной ракеты-носителя семейства «Союз-5».

    В недавнем интервью МИА «Казинформ» председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов отметил, что, в процессе реализации проекта «Байтерек» казахстанские технические специалисты повышают компетенции при работе с конструкторской документацией, в работе по эксплуатации и содержанию в работоспособном состоянии космического ракетного комплекса «Зенит», который полностью обслуживается нашими специалистами.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Сотрудничество Международная деятельность РК
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