Казахстан и Россия могут стать маркет-мейкерами на мировом рынке продовольствия – эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Кризис, вызванный пандемией коронавируса, необходимо использовать для поиска новых возможностей, которые могут открыться в результате возникших вызовов. Такое мнение высказали участники практической онлайн-конференции на тему: «Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Россией как на двусторонней основе, так и в рамках ЕАЭС в условиях пандемии КВИ и в посткризисный период: риски, вызовы и возможности», организованной в четверг Посольством Казахстана в России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая конференцию, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что последствия пандемии коронавирусной инфекции создают очередные вызовы и риски для мировой системы торгово-экономических отношений и порождают комплекс новых проблем во взаимоотношениях между многими странами.

«Сегодня даются различные оценки, но самое очевидное - наблюдаются падение темпов производства в международной торговле, снижение цен на основные виды экспортных товаров и колебания национальных валют. Преодолеть все это возможно только совместными усилиями», - сказал глава диппредставительства.

В этой связи Е. Кошербаев подчеркнул необходимость активного взаимодействия представителей заинтересованных ведомств и экспертного сообщества Казахстана и России к выработке наиболее эффективных инструментов, которые позволили бы успешно преодолеть кризисные явления и обеспечить уверенный экономический рост как в самих странах ЕАЭС, так и всего интеграционного объединения в целом.

Продолжая данную тематику, член Коллегии (министр) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян также указал на признаки серьезной трансформации мировой торговли, в первую очередь, в области цифровых услуг.

По его словам, в современных условиях растущее значение приобретает цифровизация экономических процессов, на данный момент она позволила обойти физические границы на международной продаже товаров и услуг.

«Торговые площадки все чаще переходят на модели омниканальности, когда покупатели и продавцы имеют множество возможностей доставить товар в разные адреса в отдельный период времени, - сказал Г. Варданян. – По сути, онлайн-торговля становится массовым и доступным явлением».

Однако он предупредил, что цифровизация несет в себе некоторые серьезные вызовы. Происходит глобальная трансформация структуры отраслей, формируется новый тип глобальных игроков. Кроме того, усиливается зависимость от глобальных торговых платформ.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев акцентировал внимание на необходимости поиска новых возможностей, которые могут открыться в результате сегодняшних вызовов.

«Многие международные рынки закрываются, сужается их емкость, но в то же время открываются другие ранее недоступные рынки, где очень важно сообща вырабатывать правильные механизмы поддержки таких экспортных инициатив», - сказал замминистра.

Затрагивая вопросы двусторонней экономической повестки с Казахстаном, А. Груздев отметил ее многоплановый и насыщенный характер.

«В прошлом году у нас отмечался устойчивый рост торговли, почти на 7%. В этом году, наверное, тенденции будут разнонаправленные, будет и проседание торговли», - спрогнозировал он, при этом выразив надежду на то, что страны сумеют обеспечить обратный рост взаимных поставок наиболее востребованной номенклатуры и сырья.

Выступивший следом заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев также выразил надежду на оживление взаимной торговли.

«Мы провели анализ и выработали 55 различных товаров, которые мы хотели бы экспортировать в соседние страны, которые дадут прирост, в частности, в Россию, на 179,4 млн долларов США», - сказал он.

«Дальнейшее развитие необходимо увязывать с более тесной интеграцией и выработкой совместных мер по поддержке торговли, которая выступает основным драйвером роста», - сказал К. Торебаев.

Он также добавил, что в условиях кризиса руководством Казахстана реализуется исчерпывающий комплекс мер экономического стимулирования. В том числе это поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий для сохранения темпов производства и снижения кредитной нагрузки.

Директор Института права и развития Высшей школы экономики - Сколково Алексей Иванов отметил, что в условиях пандемии на первый план выходят две группы проблем, связанные, во-первых, с процессами взаимодействия внутри ЕАЭС, во-вторых, с той ролью, которую играет Союз на глобальном рынке.

По его мнению, первая группа вызовов может быть решена за счет более активных мер антимонопольной политики и, возможно, изменений нормативно-правовой базы в интеграционном объединении. Также положительный эффект даст решение вопросов о формировании единого цифрового рынка и обеспечении так называемой «пятой свободы» в ЕАЭС - свободы перемещения данных.

«У нас есть большая проблема, связанная с доступностью сервисов на территории стран ЕАЭС, - отметил А. Иванов. - Какие-то сервисы, которые работают в Казахстане, России и Кыргызстане, по-другому работают или недоступны в других странах. Это очень большая проблема, которую можно решать уже имеющимися или регуляторными инструментами».

«Вторая группа возможных подходов лежит в плоскости индустриальной политики. Сегодня отсутствует единая промышленная политика ЕАЭС по самым ключевым направлениям. Отсутствует единая экспортная политика, прежде всего. Мы это видим в контексте развития цифровых технологий. Евразийский союз не представлен на мировом рынке в качестве единого игрока и не даже пытается этого делать. Страны играют сами по себе и часто в конкурентной борьбе (друг с другом - прим. авт.)», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что на сегодня все еще отсутствует синхронизация продовольственной политики в рамках ЕАЭС. Особенно это касается ситуации вокруг поставок зерна на внешние рынки Казахстаном и Россией.

«Россия, на мой взгляд, принимает недальновидные решения по блокированию экспорта зерна, - сказал он. – Экспортная политика по зерну должна координироваться гораздо более активно на уровне ЕАЭС. Сейчас мы не формируем цены на зерно (мировые - прим. авт.), хотя могли бы. Мы вполне могли бы стать маркет-мейкерами на этом рынке, формируя запасы за границами нашего пространства, формируя правильную экспортную инфраструктуру совместно. Мы этого не делаем и в итоге теряем существенную рыночную власть на глобальных зерновых рынках».

Эксперт также считает, что на фоне кризисных тенденций, в особенности, в мировой продовольственной сфере, странам-производителям зерна следует вновь проявить интерес к созданию «зернового ОПЕК».

В целом, в ходе дискуссии участники подробно обсудили влияние КВИ на темпы развития экономических взаимосвязей, обменялись мнениями о механизмах преодоления кризисных ситуаций, обеспечения роста национальных экономик и повышения деловой активности на межгосударственном уровне в посткризисный период. Эксперты пришли к общему выводу о том, что страны ЕАЭС имеют достаточный опыт и реальные возможности для объединения своих конкурентных преимуществ перед лицом вызовов нового качества.



