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    Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в космической отрасли

    23 Августа 2019, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммада Аль-Джабера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающиеся состояния и перспектив двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

    «Республика Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают традиционно дружественные, партнерские отношения, получившие в последние годы заметный позитивный импульс. Мы намерены и в дальнейшем активно наращивать взаимовыгодные связи во всех областях, сверять позиции по актуальным вопросам международной повестки дня, совместно содействовать укреплению правовых основ казахстанско-эмиратских двухсторонних отношений», - сказал глава МИД.

    В ходе встречи Эмиратский посол вручил министру приглашение Президента ОАЭ Шейха Халифы бен Заид Аль Нахаяна Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву посетить с визитом ОАЭ.

    Особой темой переговоров стала подготовка к предстоящему 8-9 сентября в Абу-Даби 7-му заседанию казахстанско-эмиратской межправительственной комиссии, сопредседателями которой являются главы внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны согласились, что данная комиссия является главным механизмом углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Широкие перспективы открывает совместное сотрудничество в области освоения космоса. В этой связи , стороны отметили значимость проекта по созданию космического ракетного комплекса на космодроме «Байконур» путем модернизации стартового комплекса «Союз» на площадке №1 («Гагаринский старт») и ракеты-носителя среднего-класса «Союз-2», имеющей спрос на мировом рынке пусковых услуг. Партнерами проекта, наравне с Казахстаном и Эмиратами, выступает также Российская Федерация.

    Эмиратская сторона выразила благодарность Казахстану за поддержку и сотрудничество в развитии космической отрасли ОАЭ. Посол также сообщил, что 25 сентября с космодрома Байконур намечается полет первого эмиратского космонавта Хазаа аль-Мансури и на этом запуске планируется участие Государственного министра высшего образования, председателя национального космического агентства ОАЭ Ахмада Белхула Аль Фаласи .

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Освоение космоса Ближний Восток
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