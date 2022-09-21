Казахстан и ОАЭ связывают особенные дружественные отношения - президент Арабских Эмиратов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во Дворце «Аль-Бахр» состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.

«Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.

«Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты», – сказал Алихан Смаилов.

Также Премьер-Министр поблагодарил Президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 млн долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные очень дружественные отношения.

«Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества», – сказал Президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





Фото: primeminister.kz











