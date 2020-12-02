Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Казахстан и ОАЭ предоставят друг другу земельные участки для строительства зданий посольств

    2 Декабря 2020, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона ««О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект, цель соглашения – обеспечить правовую основу для обмена земельными участками, нужными для постройки посольских зданий Казахстана в Эмиратах, и посольских зданий ОАЭ в Казахстане.

    Министр сообщил, что, в соответствии с соглашением, в столице ОАЭ городе Абу-Даби будет предоставлен казахстанской стороне земельный участок площадью 1,2 га, а ОАЭ получит в столице РК городе Нур-Султане участок площадью 2,6 га.

    По словам М. Тлеуберди, ратификация соглашения, заключенного 18 января 2017 года в Абу-Даби, важна для дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана Мажилис Строительство Арабские эмираты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам