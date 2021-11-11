Казахстан и Нидерланды обсуждают перспективы сотрудничества в аэрокосмической промышленности
БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Аскар Жумагалиев посетил Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе визита казахстанского дипломата были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере аэрокосмической промышленности.
В частности, во встрече с директором по технологиям, инжинирингу и качеству ЕКА и главой ESTEC Франко Онгаро были обсуждены важные аспекты развития двустороннего сотрудничества в данном направлении. А. Жумагалиевым предложено наладить сотрудничество между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и ESTEC по направлениям сборки аэрокосмических аппаратов на территории Республики Казахстан и организации процесса обмена опытом и знаниями, а также взаимодействие по вопросам обмена данными дистанционного зондирования Земли.
В ходе визита представители казахстанского посольства ознакомились с текущими технологическими проектами, передовыми разработками и дальнейшими планами развития ЕКА, а также с работой сборочно-испытательных площадок ESTEC.
Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC), расположенный в Нордвейке (Нидерланды) является главным и крупнейшим центром разработки и испытаний космических аппаратов и космической техники Европейского космического агентства. Более 2000 специалистов работают в ESTEC над десятками космических проектов.
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