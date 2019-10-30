Казахстан и Нидерланды будут сотрудничать в сфере космических технологий

ГААГА. КАЗИНФОРМ – В рамках открывшегося сегодня в Гааге казахстанско-нидерландского бизнес-форума с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере космических технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двустороннее соглашение скрепили подписями председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (НК «ҚҒС») Азамат Батырқожа и заместитель председателя компании «Nevasco» Роберт Бека, сообщает пресс-служба казахстанской компании.

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в сфере дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем (ГИС) и совместной коммерциализации космических снимков ДЗЗ и приложения ГИС в различных отраслях экономики в целевых рынках, включая создание Центра компетенции в Республике Казахстан.

«Данное соглашение даст возможность нашей компании совместно с Nevasco коммерциализировать существующие геоинформационные системы с применением данных ДЗЗ Казахстана и разрабатывать новые ГИС-продукты с последующим выходом на соседние рынки. Мы будем выступать дистрибьюторами услуг компании Nevasco на рынке Казахстана и Центральной Азии», - отметил руководитель АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Азамат Батырқожа.

В бизнес-форуме принимают участие представители таких казахстанских компаний, как АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», концерн « Shell « в Казахстане, АО «НК «КазМунайГаз, АО «НУХ «Байтерек», АО «Администрация Международного финансового центра «Астана», «Deloitte», «Beeline Kazakhstan».

Как сообщает официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан, это первый визит главы казахстанского Правительства в Нидерланды за всю историю двусторонних отношений, в ходе которого состоится встреча с Премьер-Министром Королевства Нидерландов Марком Рютте.

Стороны обсудили перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин 30 октября посетит с официальным визитом Нидерланды.