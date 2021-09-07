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    Казахстан и Монголия продолжат конструктивно сотрудничать на международной арене

    7 Сентября 2021, 14:45

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - – Состоялась встреча Посла Казахстана Жалгаса Адилбаева с Советником Президента Монголии по внешней политике Эрдэнэцогтом Одбаяром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В ходе встречи казахстанский дипломат ознакомил собеседника с основным содержанием Послания Президента Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», подчеркнув, что Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

    Кроме того, стороны обстоятельно обсудили широкий спектр международных тем. В центре внимания находилась тематика взаимодействия Казахстана и Монголии в рамках таких международных организаций, как ООН, СВМДА и МАГАТЭ.

    Кроме того, монгольской стороной предложено расширить и укрепить двустороннее сотрудничество в области медицинской дипломатии путем обмена исследовательскими данными и проработки новых совместных проектов.

    По итогам встречи был подтверждён настрой сторон на дальнейшее поддержание и развитие конструктивных контактов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Монголия Сотрудничество Международная деятельность РК
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