Казахстан и Монголия обменялись грамотами о ратификации Договора о передаче осужденных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев и Посол Монголии в Казахстане Лувсан Баттулга произвели обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц, совершенного 29 марта 2018 года в столице Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отметили в министерстве, согласно пункту 1 статьи 21 упомянутого Договора, он вступает в силу по истечении тридцати дней с даты обмена ратификационными грамотами.

В рамках мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, и договорились о проведении ряда важных мероприятий после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.