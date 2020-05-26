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    Казахстан и Монголия обменялись грамотами о ратификации Договора о передаче осужденных лиц

    26 Мая 2020, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев и Посол Монголии в Казахстане Лувсан Баттулга произвели обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц, совершенного 29 марта 2018 года в столице Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Как отметили в министерстве, согласно пункту 1 статьи 21 упомянутого Договора, он вступает в силу по истечении тридцати дней с даты обмена ратификационными грамотами.

    В рамках мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, и договорились о проведении ряда важных мероприятий после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Монголия
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