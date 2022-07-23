Казахстан и Люксембург имеют множество взаимных интересов на мировой арене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан встретился с Председателем Парламента Люксембурга Фернаном Этгеном, который также является главой группы дружбы «Люксембург-Казахстан» Палаты депутатов Великого Герцогства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Учитывая символичность 30-летия дипломатических отношений между Казахстанском и Люксембургом, стороны обсудили дальнейшее развитие политического и экономического сотрудничества, важность обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Собеседники также отметили необходимость активизации межпарламентского диалога, включая организацию двусторонних визитов казахстанских и люксембургских парламентариев.

Казахстанский дипломат ознакомил Спикера Парламента с политическими реформами, инициированными Президентом РК, социально-экономическим развитием «Нового Казахстана», итогами общенационального референдума, нацеленного на укрепление принципов демократии, верховенства права и институтов гражданского общества.

Отмечая существенный рост взаимной торговли между РК и ЕС в первом полугодии текущего года, который уже превысил 20 млрд долларов США (рост на 51.2%), Маргулан Баймухан обратил внимание политика на экспортные и транспортно-транзитные возможности Казахстана.

Наряду с этим, казахстанский дипломат отметил нацеленность нашей страны на достижение углеродной нейтральности до 2060 года, а также подчеркнул, что Казахстан, являясь крупной экономикой Центральной Азии, уделяет особое внимание улучшению инвестиционного климата и созданию максимально благоприятных условий для инвесторов.

Казахстанский дипломат также проинформировал люксембургского парламентария об итогах IV Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате и подписанном президентами стран региона Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития ЦА в XXI веке.

Подчеркивая роль Люксембурга, как одного из основоположников Европейского Союза и его демократических институтов, Фернан Этген отметил, что политические преобразования в Казахстане свидетельствуют об активном этапе развития казахстанских демократических институтов, а экономические успехи и рост диверсификации экономики РК раскрывают высокий потенциал страны. Парламентарий также подчеркнул, что Казахстан и Люксембург имеют множество взаимных интересов на мировой арене, выразил свою заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники договорились поддерживать постоянный контакт в целях реализации предстоящих двусторонних мероприятий. Казахстанский дипломат вновь подтвердил председателю Парламента Люксембурга приглашение Мажилиса Парламента РК посетить Казахстан. В свою очередь, спикер выразил готовность встретиться со своими казахстанскими коллегами в Люксембурге.



