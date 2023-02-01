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    Казахстан и Литва планируют открыть прямые авиасообщения между странами

    1 Февраля 2023, 12:01

    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ – В городе Вильнюс, Литовская Республика, состоялось заседание рабочей группы по туризму между Республикой Казахстан и Литовской Республикой. Делегацию Республики Казахстан возглавил вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев, группу представителей Литвы – вице-министр экономики и инноваций Литовской Республики Винцас Юргутис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Основной повесткой встречи представителей двух стран стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Как было отмечено в ходе беседы сторон, дальнейшее укрепление совместной деятельности в туризме является общей целью Казахстана и Литвы. В частности, литовская сторона отметила, что в 2021 году Литву посетило 2,5 миллиона туристов, что на 16 % больше, чем в 2020 году.

    В свою очередь, представители Казахстана проинформировали, что въездной туризм продолжает восстанавливаться в Казахстане. По итогам 2022 года количество въездных посетителей составило более 4,7 млн. человек. Это более чем в три раза превышает показатели прошлого года.

    Е. Еркинбаев отметил, что росту иностранных туристов в стране активно способствуют беспрецедентные меры государственной поддержки и цифровизации отрасли. На сегодняшний день в Казахстане функционируют единая информационная система для регистрации туристов, анализа туристического потока и осуществления миграционного контроля eQonaq и туристический портал, посвященный путешественникам в Казахстане – Kazakhstan.travel

    «Информация на портале представлена на 8 языках. Он включает в себя календарь событий, полезную информацию о туристических объектах, раздел MICE, раздел фотобанка, маркетплейс, реестры туристических агентств, гидов, ремесленников», - добавил вице-министр культуры и спорта РК.

    По итогам заседания представители двух стран договорились продолжить проработку вопросов открытия прямых авиасообщений между странами, внедрения безвизового режима для граждан Казахстана с целью туризма для въезда в Литву, продвигать имиджевые материалов о туристском потенциале стран. Так же стороны планируют проведение дней туризма Литвы на курорте Шымбулак, г. Алматы, и дней туризма Казахстана в г. Вильнюс.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Минкультуры Общество Сотрудничество Авиация Литва
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