Казахстан и Литва обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана организовало переговоры в формате видеоконференции между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и аэрокосмическим кластером Литвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Своим видением сотрудничества с Казахстаном поделились такие компании, как NanoAvionics (создание и запуск наноспутников), Geomatrix (автоматизированная обработка космических снимков), Black Swan (программное обеспечение спутников), Eksma Optics (лазерные приборы), Astrolight (атмосферные оптические линии), а также Министерство иностранных дел Литвы, Литовская аэрокосмическая ассоциация, Вильнюсский университет, Каунасский технологический университет и Литовский этнокосмологический музей и т.д.

В ходе переговоров стороны достигли договоренности об изучении вопросов совместных проектов по разработке и эксплуатации космических технологий, использования коммерческих услуг, а также об обмене опытом и установлении контактов между высшими учебными заведениями.