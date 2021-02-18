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    Казахстан и Литва обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

    18 Февраля 2021, 19:07

    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана организовало переговоры в формате видеоконференции между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и аэрокосмическим кластером Литвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Своим видением сотрудничества с Казахстаном поделились такие компании, как NanoAvionics (создание и запуск наноспутников), Geomatrix (автоматизированная обработка космических снимков), Black Swan (программное обеспечение спутников), Eksma Optics (лазерные приборы), Astrolight (атмосферные оптические линии), а также Министерство иностранных дел Литвы, Литовская аэрокосмическая ассоциация, Вильнюсский университет, Каунасский технологический университет и Литовский этнокосмологический музей и т.д.

    В ходе переговоров стороны достигли договоренности об изучении вопросов совместных проектов по разработке и эксплуатации космических технологий, использования коммерческих услуг, а также об обмене опытом и установлении контактов между высшими учебными заведениями.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Освоение космоса
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