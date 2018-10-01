Казахстан и Литва нацелены на наращивание сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли казахстанско-литовские консультации между министерствами иностранных дел двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, литовскую - вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

На переговорах был обсужден широкий круг вопросов активизации казахстанско-литовских контактов. Казахстан заинтересован в том, чтобы политический диалог развивался в различных форматах, в том числе на высшем уровне и по линии межпарламентских обменов.

Собеседники подтвердили обоюдную нацеленность на продолжение повышения эффективности совместной борьбы против международного терроризма, наркобизнеса, последствий изменения климата и других новых вызовов и угроз.

Казахстан и Литва поддержали друг друга на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.





