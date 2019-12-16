Казахстан и Кыргызстан создадут рабочую группу по спасению Аральского моря

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Кыргызстан, «заморозивший» в 2015 году свое участие в деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА) и его органов, согласился создать с Казахстаном совместную рабочую группу по этому вопросу. Соответствующей договоренности удалось достичь в понедельник, 16 декабря, в ходе визита министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева в Бишкек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава казахстанского ведомства провел ряд встреч в Бишкеке, в ходе которых поднимал вопрос активизации водного сотрудничества, а также возможность возвращения Кыргызстана в МФСА.

«С коллегами из Кыргызстана договорились, что будем рабочую группу создавать, и на постоянной, ежедневной основе отрабатывать имеющиеся вопросы по водной тематике. По МФСА достигли такого решения, что создадим двустороннюю рабочую группу, отдельно действующую, чтобы вопрос спасения Аральского моря обсуждать регулярно», - рассказал М. Мирзагалиев по итогам поездки.

В пресс-службе Минэкологии проинформировали, что М. Мирзагалиев встречался с первым вице премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым, с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, а также с директором государственного Агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызской Республики Кокумбеком Таштаналиевым.

В ходе переговоров М. Мирзагалиев также поднял вопрос по графикам подачи воды в бассейне реки Шу кыргызской стороной. По его словам, в целях решения данного вопроса необходимо внедрить систему обмена гидрологическими данными в онлайн-режиме. Участники встреч также затронули вопросы водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья.

Поездка министра прошла после недавнего государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан и была обусловлена необходимостью решения ряда вопросов в водной сфере, которые поднимал Президент Казахстана на встрече с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.