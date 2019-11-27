Казахстан и Кыргызстан подписали Соглашение в области миграции

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Документ подписан в городе Бишкек министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым и председателем Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбеком Ибраимжановым.

Соглашением предусматривается обмен сведениями о гражданах, находящихся на территориях государств сторон; лицах, принятых или восстановленных в гражданстве Казахстана или Кыргызстана, в том числе для пресечения фактов двойного гражданства; обмен опытом и оказание практической помощи.

Казахстан уже заключил аналогичные соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном, и, буквально недавно, с Азербайджаном и Беларусью. Планируется подписать такое же соглашение с Арменией.

Подписание указанных соглашений позволит снизить уровень нелегальной миграции в Казахстан и усилит совместную работу по профилактике правонарушений миграционного законодательства и по пресечению фактов двойного гражданства.