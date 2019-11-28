Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о реконструкции пограничного пункта пропуска

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан было подписано Соглашение между Правительствами двух стран о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Карасу - автодорожный» Республики Казахстан и «Ак-Тилек – автодорожный» Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Согласно соглашению обустройство пункта пропуска начнется в 2020 году с разработки проектно-сметной документации на восстановление моста через реку Шу. В рамках проекта планируется увеличить количество полос движения для грузовых и легковых автомобилей, а также строительство пешеходных переходов с обеих сторон моста. К тому же будет восстановлена транспортная инфраструктура пункта пропуска «Карасу», включая ремонт дорог, устройство тротуаров и освещения. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность «Карасу» в 2 раза, что создаст рост объемов торговли между Казахстаном и Кыргызстаном и благоприятные условия для граждан обеих стран. На сегодня пропускная способность «Карасу» в год составляет порядка 400 тысяч автомобилей и более 850 тысяч человек. Модернизацию планируют завершить в 2021 году», - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день функционируют 7 автомобильных пунктов пропуска: «Кордай», «Карасу», «Сыпатай батыр», «Айша биби», «Кеген», «Аухатты» и «Сартобе». В следующем году будет возобновлена работа пункта пропуска «Бесагаш» и увеличено время работы пункта пропуска «Кеген», таким образом, границу между двумя странами можно будет пройти благодаря 8 пунктам пропуска.

Также стоит отметить, что казахстанская сторона произведет реконструкцию пункта пропуска «Кордай». Уже определена подрядная организация ТОО «ДорСтрой», которая завершит модернизацию проекта в 2020 году, после чего пропускная способность пункта «Кордай» составит до 9 млн. человек и 900 тыс. автомобилей в год.