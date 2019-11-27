Казахстан и Кыргызстан планируют проводить межрегиональные форумы

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанских компаний работает в Кыргызстане, сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы условились принять меры по сокращению торговых барьеров, предметно остановились на вопросах расширения бизнес-кооперации. Сегодня в Казахстане работает свыше 1100 предприятий с участием кыргызского капитала, а в Кыргызстане число компаний с казахстанским участием доходит до двух тысяч», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что эти цифры растут.

«Для поддержки деловых связей двух стран мы договорились создать отдельную площадку, где предприниматели на регулярной основе могли бы налаживать прямые контакты. Одним из возможных вариантов может стать внедрение практики проведения межрегиональных форумов Казахстана и Кыргызстана. Во всяком случае, такое предложение было высказано сегодня мною во время заседания Межгоссовета. Правительствам поручено проработать данное предложение. Особое место в повестке занимает инвестиционное взаимодействие. Сегодня Казахстан является одним из крупных инвесторов в Кыргызстане, вложив за годы независимости более 1 млрд долларов. Казахстанские инвесторы представлены во многих важных отраслях», - добавил Касым-Жомарт Токаев.