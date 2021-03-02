Казахстан и Кыргызстан намерены углублять и расширять торгово-экономическое сотрудничество - Вячеслав Додонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в последние годы характеризуется положительной динамикой, однако имеются и значительные резервы для его активизации в таких сферах, как инвестиционное сотрудничество, диверсификация структуры взаимной торговли и наращивание ее объемов, убежден главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал Вячеслав Додонов, по итогам 2020 года Кыргызстан занял 18-ое место по объему товарооборота среди основных внешнеторговых партнеров Казахстана. На КР приходится 0,9% товарооборота Казахстана, в том числе 1,2% экспорта и 0,6% импорта. В 2020 году объем торговли двух стран, по данным казахстанской статистики, составил около 800 млн долларов США, в том числе экспорт из Казахстана – 564 млн долларов, импорт – 235 млн долларов. Таким образом, Казахстан имеет в торговле с КР положительное сальдо в размере 329 млн долларов.

Структура внешней торговли двух стран в 2020 году носила преимущественно аграрно-сырьевой характер. Основной объем казахстанского экспорта в КР формировался четырьмя товарными группами (рис. 1): продовольствие (30%), минеральные продукты (28%), продукция химической промышленности (13%) и продукция машиностроения (12%).

Рисунок 1. Структура экспорта Казахстана в КР в 2020 году. Рассчитано по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Основными предметами казахстанского импорта из КР в 2020 году являлись минеральные продукты (42,4%) и продовольственные товары (25%), перечислил эксперт.

«В 2020 году торговля Казахстана с Кыргызстаном по причине мирового кризиса и пандемии коронавируса сократилась на 15,3%, в том числе экспорт снизился на 9,9%, импорт – на 26%. В более длительной ретроспективе также можно отметить снижение взаимной торговли (рис. 2). В 2020 году снижение товарооборота относительно 2013 года составило 22,5%, экспорта – 16,9%, импорта – 33,5%.

Рисунок 2. Основные показатели взаимной торговли РК и КР в 2013-2020 годах, млн долларов США. Рассчитано по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В то же время, эта динамика не является особенностью торговых отношений Казахстана с КР, аналогичные тенденции наблюдались во внешней торговле страны в целом. Более того, торговля с Кыргызстаном сократилась меньше, чем внешнеторговый оборот Казахстана в целом. В период 2013-2020 годов этот показатель уменьшился на 36,3%, экспорт – на 44,6%, импорт – на 22%. Таким образом, торговля с Кыргызстаном в целом, а также экспорт Казахстана в эту страну пострадали меньше, чем торговля с остальным миром. Также можно отметить, что после создания ЕАЭС, куда в 2015 году вошел Кыргызстан, показатели взаимной торговли преимущественно росли», - отметил главный научный сотрудник КИСИ.

Еще одним важным направлением экономического сотрудничества двух стран являются взаимные инвестиции, продолжил спикер. В данной сфере основной объем приходится на Казахстан. В последние годы инвестиционная активность Казахстана в КР растет – показатель 2019 года более чем в два раза превышает средний объем валового притока прямых инвестиций в эту страну из Казахстана за последние 15 лет (57 млн долларов)

«Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество двух стран в последние годы характеризуется положительной динамикой, однако имеются и значительные резервы для его активизации в таких сферах, как инвестиционное сотрудничество, диверсификация структуры взаимной торговли и наращивание ее объемов, что особенно актуально в посткризисный период», - акцентировал Вячеслав Додонов.

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