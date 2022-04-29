Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан и Кыргызстан намерены довести уровень взаимной торговли до $2 млрд

    29 Апреля 2022, 18:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ –В Бишкеке состоялось 10-е заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и Председателя Кабинета министров КР Акылбека Жапарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Межправительственные переговоры прошли в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической, промышленной и инвестиционной сферах. Поблагодарив кыргызскую сторону за теплый прием, Алихан Смаилов подчеркнул, что Кыргызстан является не только одним из основных торгово-экономических партнеров, но и братским государством, с которым Казахстан связывают традиционно дружеские отношения.

    Особое внимание глава Правительства Казахстана уделил вопросу наращивания товарооборота между двумя странами, который уже достиг отметки в $1 млрд.

    «Очевидно, что это не предел, и мы обладаем более значительным потенциалом. Теперь перед нами стоит новая задача – довести уровень взаимной торговли до $2 млрд», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    По мнению Премьер-Министра РК, для достижения поставленной цели необходимо расширить товарную номенклатуру, активизировать работу по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов, а также усилить меры по борьбе с теневым товарооборотом.

    В свою очередь глава Кабинета министров КР Акылбек Жапаров выразил уверенность, что сложившиеся между двумя народами дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут вместе двигаться к общей цели – процветанию и повышению благосостояния наших народов.

    В завершение встречи стороны отметили плодотворный характер состоявшихся переговоров и выразили готовность продолжать активное межгосударственное взаимодействие в духе добрососедства и стратегического партнерства.

    По итогам переговоров состоялось подписание Протокола 10-го заседания Межправительственного совета, а также соглашения об учреждении ООО «GFC Bishkek».

    Соглашение предусматривает создание совместной компании при участии Центра зеленых финансов МФЦА и партнеров от Кыргызстана – ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

    Создание совместной компании нацелено на региональное продвижение Международного финансового центра «Астана» в Кыргызстане и Центрально-Азиатском регионе.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Экономика Кыргызстан Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC