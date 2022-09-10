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    Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры

    10 Сентября 2022, 10:08

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кыргызскую Республику заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с первым заместителем Председателя Кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Вице-премьеры двух стран ознакомились с ходом реализации Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

    Также в рамках поездки министр торговли и интеграции Казахстана принял участие во втором заседании рабочей группы по казахстанско-кыргызскому торгово-экономическому сотрудничеству.

    Серик Жумангарин отметил, что Кыргызская Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе.

    «По данным казахстанской статистики, товарооборот между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан за январь-июнь 2022 года составил $495,7 млн, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в т.ч. экспорт – $303,3 млн, импорт – $192,3 млн», — сказал Серик Жумангарин.

    Стороны в целях увеличения взаимной торговли договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Республику Казахстан в рамках подписанного в ходе заседания меморандума «О взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики о намерениях организации поставок плодоовощной продукции».

    Также в рамках подписанного меморандума «О сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики и коммерции КР» стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Кыргызстан Минторговли
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