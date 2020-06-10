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    Казахстан и Кыргызстан договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе

    10 Июня 2020, 22:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе беседы достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами.

    Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и защите населения от COVID-19.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Кыргызстан
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