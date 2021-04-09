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    Казахстан и корейская компания подпишут меморандум в сфере цифровизации водоснабжения

    9 Апреля 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева и посла Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в водохозяйственной сфере, лесохозяйства, охраны окружающей среды, а также вступления Казахстана в Институт глобального зеленого роста (GGGI).

    Учитывая успешный опыт Южной Кореи в сфере водного менеджмента, сторонами достигнута договоренность по подписанию Меморандума о взаимопонимании с корейской компанией «K-Water» в сфере цифровизации водоснабжения. Меморандум заложит основу реализации Проекта по установке на объектах Нуринского группового водопровода технологий цифровизации и автоматизации за процессами подачи питьевой воды.

    Также министр выразил благодарность корейской стороне за реализацию проекта «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в Кызылординской области» в рамках сотрудничества с Фондом сохранения биоразнообразия и лесной службой Республики Корея.

    Кроме того, министром отмечена важность вступления Республики Казахстан в Институт глобального зеленого роста (GGGI).

    Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок пригласил казахстанскую сторону принять участие на втором Саммите «Партнёрство ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 г.», проведение которого планируется в онлайн формате в мае 2021 г.

    Вместе с тем, во исполнение поручения Главы государства К.К. Токаева министр предложил провести дополнительную встречу по вопросам посадки 2 млрд деревьев на территории Республики Казахстан.

    По итогам встречи министр М. Мирзагалиева и посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок договорились активизировать сотрудничество по обмену опытом внедрения экологически безопасных технологий, оказанию консультативных услуг и технической поддержки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экология Корея
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