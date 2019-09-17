Казахстан и Корея подтвердили намерение укреплять всестороннее сотрудничество

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов находится с официальным визитом в Республике Корея. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел ряд встреч с руководством Южной Кореи, в частности состоялись переговоры с Премьер-Министром Ли Нак Еном, спикером Национальной Ассамблеи (Парламент) Мун Хи Саном, экс-Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, а также министром иностранных дел Кан Ген Хва и министром торговли, индустрии и энергетики Сон Юн Мо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встреч стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, включая перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, социальной, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия, а также ситуацию на Корейском полуострове.

На переговорах с главой корейского Правительства стороны подчеркнули важность поддержания политического диалога на высшем уровне. «Республика Корея для нас является одним из ключевых стратегических партнеров в Азии, и мы с удовлетворением отмечаем, что уровень нашего политического взаимодействия соответствует данному статусу», - сказал Б.Атамкулов.

Глава МИД Казахстана проинформировал корейскую сторону о важных внутриполитических процессах в стране и заверил в том, что Казахстан, как и прежде, будет стремиться расширять и укреплять взаимовыгодные отношения с Южной Кореей. Вновь избранный Глава государства Касым-Жомарт Токаев являющийся опытным политиком и известным дипломатом, сохранит преемственность и высокую динамику казахстанско-корейских отношений.

В этом году исполняется 10 лет установлению стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей. Было отмечено, что состоявшийся в апреле этого года государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан стал важным индикатором этого периода, подтвердивший общее намерение по углублению партнерства.

«Ваша страна под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достигла больших успехов в либерализации своей экономики и теперь ее ждет процветание. Мы готовы развивать всестороннее сотрудничество с Казахстаном», - заявил Премьер-Министр Ли Нак Ён.

В Национальной Ассамблее стороны обсудили вопросы межпарламентских связей и согласились о необходимости их укрепления, поддержания высокого уровня политического диалога и обмена опытом в области законотворческой деятельности.

Был обсужден ход подготовки к 4-ому Совещанию спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», инициаторами которого являются Республика Корея и Российская Федерация. Спикер Национальной Ассамблеи Мун Хи Сан еще раз подтвердил свое участие в указанном Совещании, которое состоится в Нур-Султане 23-24 сентября этого года. Вместе с тем, казахстанская сторона поблагодарила корейскую сторону за оказанную поддержку в организации мероприятия.

Встреча с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном прошла в дружественной обстановке. Собеседник передал теплые слова приветствия Первому Президенту РК – Елбасы Н.Назарбаеву, отметив его неоценимый талант политика, которого уважают во всем мире. По его мнению, решение Елбасы отказаться от ядерного оружия несомненно вошло в историю человечества. Корейский дипломат также поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на президентский пост и отметил, что он был одним из ярких представителей Казахстана в структуре ООН, с которым он имел честь вместе работать в этой авторитетной международной организации.

Глава МИД Казахстана передал наилучшие пожелания от имени казахстанского руководства и поблагодарил Пан Ги Муна за оказываемую поддержку внешнеполитическим инициативам нашей страны.

В ходе переговоров глав МИД Казахстана и Южной Кореи стороны «сверили часы» по актуальным двусторонним и международным вопросам, отметили схожесть позиций по многим из них. Было отмечено, что между Казахстаном и Южной Кореей нет никаких политических разногласий, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций и многосторонних форумов.

Глава МИД Казахстана обратил внимание на то, что казахстанская сторона придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества с Республикой Корея. Стороны обсудили график предстоящих мероприятий, в частности ход подготовки к Форуму «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК), который пройдет в Казахстане в октябре т.г.

На встрече с министром торговли, индустрии и энергетики Сон Юн Мо внимание было акцентировано на торгово-экономическом, инвестиционном и технологическом сотрудничестве.

Корея является для Казахстана одной из наиболее приоритетных стран, а также вторым торговым партнером в Азии. Активный рост товарооборота и инвестиционного сотрудничества свидетельствует о высоком уровне взаимодействия. В 2018 году объем товарооборота достиг 4 млрд. долл. США, а за первое полугодие 2019 года уже 2,7 млрд. долл., что практически в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Корейская сторона была подробно ознакомлена с политикой совершенствования инвестиционного климата в нашей стране и приглашена активно инвестировать в экономику Казахстана. За период с 2005 по 2019 годы Корея инвестировала в экономику РК более 5,3 млрд. долл. США.

Стороны подробно остановились на обсуждении вопросов деятельности Рабочей группы по реализации программы «Свежий ветер», подписанной в ходе визита Президента Республики Корея в Казахстан. Первое заседание группы планируется провести в конце сентября в столице Казахстана, координацию которой с казахстанской стороны ведет Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а с корейской - Министерство торговли, промышленности и энергетики.

Кроме того, казахстанский министр провел ряд встреч с представителями крупного южнокорейского бизнеса, включая руководство «Kolon», «Samsung Electronics», «Doosan Heavy Industry», «Hyosung Corporation Group» и «Hyundai Heavy Industries». Корейские бизнесмены отметили высокий потенциал инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как машиностроение, ИКТ и нефтехимия.