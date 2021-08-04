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    Казахстан и Корея обсудили перспективы двустороннего партнерства

    4 Августа 2021, 22:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме видеоконференции состоялся 11-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев, корейскую – заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ё Сынг Бэ.

    В рамках состоявшихся переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. При этом, было отмечено поступательное развитие политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и гуманитарных контактов между двумя странами.

    По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность курсу на продолжение доверительного политического диалога и экономического сотрудничества.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Корея Сотрудничество
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