Казахстан и Корея обсудили перспективы двустороннего партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме видеоконференции состоялся 11-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев, корейскую – заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ё Сынг Бэ.

В рамках состоявшихся переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. При этом, было отмечено поступательное развитие политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и гуманитарных контактов между двумя странами.

По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность курсу на продолжение доверительного политического диалога и экономического сотрудничества.