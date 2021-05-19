Казахстан и Корея договорились о совместном развитии мультипликационных фильмов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подписан меморандум между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Корейским агентством по продвижению мультипликационных фильмов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИОР.

По данным ведомства, в рамках меморандума предусмотрен обмен опытом между сторонами, создание благоприятных условий для реализации телевизионных проектов, проведение лекций, мастер-классов и тренингов по производству анимационных мультфильмов.

Корейское Агентство основано в 1998 году и реализует проект «Академия анимации для детей и подростков с особыми образовательными потребностями». Целью данного проекта является сокращение неравенства в получении образования, содействие в социальной адаптации, а также создание рабочих мест и трудоустройство граждан с ограниченными возможностями.

В свою очередь, 12 марта 2021 года, в честь 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Министерства информации и общественного развития РК стартовал обучающий проект для детей с особыми образовательными потребностями – социальная анимационная школа при телеканале «Balapan».

«Подобный проект осуществляется впервые в Центральной Азии, где участников школ будут обучать лучшие мультипликаторы Казахстана, Японии и Южной Кореи. Школа дает возможность детям с особыми образовательными потребностями получить новые навыки и умения, которые будут способствовать их социальной адаптации. Школа телеканала «Balapan» уникальна и тем, что после обучения дети смогут продолжить связь с учителями и будут иметь возможность советоваться в случае необходимости», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Казахстане отрасль анимационного дизайна стремительно развивается. Благо на отечественном рынке уже нет дефицита специалистов этого направления. При этом подобная работа может быть комфортна для людей с особенностями физического развития.