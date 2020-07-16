Казахстан и Корея активизируют сотрудничество в области здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой провел онлайн-совещание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Казахстане г-ном Ку Хонг-сок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ходе встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в двух странах, особенности развития пандемии и вопросы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Кореи, в том числе обмен опытом и знаниями в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Корейская сторона поделилась опытом борьбы с COVID-19 и мерами по укреплению системы здравоохранения для лучшей подготовки и реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний.

По словам Алексея Цоя, международное сотрудничество и взаимная поддержка имеют огромное значение в борьбе с COVID-19. Корея имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом, поэтому сотрудничество поможет в решении ряда проблем, возникших из-за пандемии, особенно в обмене знаниями и передовой практики контроля COVID-19.

По итогам встречи достигнута договоренность по дальнейшему развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области здравоохранения, в частности, по проведению обучающих семинаров для специалистов в онлайн режиме по методологии и прогнозированию ситуации по COVID-19, моделированию ситуации и др.

Также сторонами принято решение о стратегическом развитии двустороннего сотрудничества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, что несомненно даст импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству.