Казахстан и компания SES подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и европейская компания спутниковой связи SES подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и глобальный оператор спутниковой связи SES, штаб-квартира которого расположена в Бецдорфе, (Люксембург).

Как сообщалось ранее, в рамках состоявшейся на Байконуре торжественной встречи подобный документ о намерениях сотрудничества был подписан с британской компанией One Web.

Согласно меморандуму, РЦКС рассмотрит возможность использования группы созданных компанией SES спутников нового поколения O3b mPOWER, запуск которых намечен на третий квартал 2021 года.

«Система спутников O3b mPOWER, расположенная на средней околоземной орбите на высоте 8 000 км, обеспечит глобальное покрытие с использованием всего шести спутников. В будущем планируется увеличить их количество до одиннадцати. Система способна предоставлять услуги на скорости в несколько гигабит в секунду, что позволяет обеспечить непрерывное и эффективное использование широкополосной связи», - говорится в опубликованном совместном пресс-релизе АО «РЦКС» и SES.

Стороны рассмотрят также возможность создания внутреннего шлюза для системы O3b mPOWER и ее использования для широкополосного доступа к сети Интернет стран Центральной Азии.

«Сегодня для рынка услуг спутниковой связи характерна высокая конкуренция, потребности со стороны операторов и конечных пользователей. растут изо дня в день. Увеличение пропускной способности каналов, запросы к качеству сигнала требуют внедрения новых сервисов, и мы не можем оставаться в стороне от возможностей, которые предоставляют новые спутниковые технологии. Речь идет о международном сотрудничестве с использованием систем нового поколения, глобальных высокоскоростных низколатентных негеостационарных спутниковых систем (НГСО)», - отметил председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

«В информационную эпоху высокоскоростная связь и надежный доступ к сети имеют критическое значение для предприятий и населения, особенно для тех, кто находится в удаленных уголках. Предоставляя наши услуги и делясь опытом использования негеостационарных спутников, мы рады оказать поддержку в работе над внедрением инноваций и расширением услуг передачи данных в Казахстане. Мы также с нетерпением ждем появления новых возможностей для сотрудничества с другими компаниями в стране», — сообщил Дж. П. Хемингуэй (JP Hemingway), генеральный директор SES Networks.